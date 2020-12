Maria Carolina Abe, do CCN Brasil Business

O salário mínimo ideal para manter uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 5.289,53 em novembro, segundo estimativa do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O cálculo é feito levando em consideração uma família de quatro pessoas, com dois adultos e duas crianças.

O valor ideal representa 5,06 vezes o salário mínimo atual, de R$ 1.045. Na comparação com outubro, o salário ideal ficou ainda mais distante do real: em outubro, o salário ideal deveria ter sido de R$ 5.005,91, de acordo com o Dieese.

A estimativa do Dieese é calculada com base no preço da cesta básica mais cara do país.

Cesta básica subiu em 16 de 17 capitais

Em novembro, o preço da cesta básica subiu em 16 das 17 capitais brasileiras analisadas na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos feita pelo Dieese.

As maiores altas foram observadas em Brasília, 17,05%; Campo Grande, 13,26%; e Vitória, 9,72%.

Segundo o Dieese, o arroz, o óleo de soja, a carne, o tomate e a batata tiveram alta expressiva na maioria das capitais.

A cesta básica mais cara do país é a do Rio de Janeiro, onde custava, em média, R$ 629,63 em novembro. A cesta mais barata foi encontrada em Aracaju, com custo médio de R$ 451,32.

