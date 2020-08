O Conselho Regional de Contabilidade (CRC-AC) está atento a temas atuais que envolvam o bom desempenho das atividades de seus profissionais e promoveu nos dias 15 e 22 de agosto o curso O Papel do Contador no Processo de Exportação para os profissionais da contabilidade e acadêmicos, com o objetivo bem prepara-los para atender seus clientes, ou seja, empresários que já trabalham, ou vão entrar nos mais variados ramos de exportação.

Os dois módulos foram ministrados pelo instrutor Luiz Roberto Gomes Dias, especialista em Relações e Negócios Internacionais, consultor de empresas pelo Sebrae Rio Grande do Sul. No segundo módulo da capacitação, realizado 22 de agosto, foi um treinamento específico em exportação para os profissionais da contabilidade.

“Nosso ramo de atuação inclui as mais variadas atividades econômicas e, cientes do nosso papel, enquanto instituição representativa de nossa categoria, é estarmos sempre atentos na promoção de ações como esta, que oportuniza uma capacitação para um tema atual e promissor”, destacou a conselheira do CRC-AC, Katiucya Manfredini.

Dentro desse tema exportação, recentemente o CRC-AC intermediou encontro de trabalho junto a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) para esclarecimentos sobre emissão de nota fiscal eletrônica por pecuaristas, no momento da entrega do produto para os frigoríficos, defendendo assim os interesses dos profissionais que prestam serviços junto a esse segmento.

Agora, com Acre reconhecido como livre da febre aftosa pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a tendência é que haja um fomento no ramo de exportações e novamente o CRC-AC está antenado para iniciativas que melhorem o desempenho na atividade de seus profissionais, pois a capacitação em exportação é um passo à frente na promoção de iniciativas que melhorem o desempenho nas atividades dos profissionais em contabilidade.

