Conselho Eleitoral Venezuelano: Maduro venceu as eleições com 51% (5.150.092 votos)

Este triunfo é o seu triunfo, comandante Hugo Chávez (…) e o país segue os caminhos que foram indicados”, comemorou Nicolás Maduro, ao saber que iniciará um terceiro mandato de 6 anos , a partir de 10 de janeiro. Com isso, o ‘Chavismo’ garante a continuidade do governo da Venezuela. O Conselho Eleitoral Venezuelano informou nos primeiros minutos desta segunda-feira, 29 de julho, que Nicolás Maduro venceu as eleições com 51% (5.150.092 votos). Seu principal adversário, Edmundo González Urrutia, obteve 42,2% (4.445.978 votos) dos votos. Esses números abrangem 80% das tabelas examinadas, e com uma diferença de 7 pontos entre o primeiro e o segundo.

“Parabenizamos o novo presidente, Nicolás Maduro ”, disse Elvis Amoroso, presidente do Conselho Eleitoral Venezuelano.

Os olhos do mundo estavam voltados para a Venezuela para o desenvolvimento destas eleições presidenciais, onde cerca de 21 milhões de venezuelanos foram inscritos para ir às urnas e decidir se a chamada ‘revolução bolivariana’ deveria continuar para um terceiro mandato ou se surge uma mudança . do bloco de oposição.

A votação no domingo ocorreu normalmente, porém, quando os centros de votação começaram a fechar, às 18h, surgiram alguns incidentes , principalmente na capital, Caracas. Isto marcou um momento de grande tensão, já que noutras regiões como Portuguesa alguns eleitores denunciaram o acesso de testemunhas aos centros de votação, o acompanhamento ilegal de eleitores, os atrasos e a falta de entrega dos registos impressos.

Segundo as imagens observadas nos telegramas internacionais, grupos de militantes chavistas chegaram repentinamente em seus veículos motorizados aos arredores do colégio Andrés Bello, no Parque Carabobo, centro da capital venezuelana, para intimidar e espancar os simpatizantes do oposição que aguardava com optimismo os resultados.