Patrícia Poeta revela que superou trauma de infância e volta a pedalar: ‘Retomei’

O proprietário do provedor, poucos antes da fatalidade, ele alertou Mateus sobre rede de alta tensão, pedindo que ele tomasse cuidado. Porém, de acordo com o patrão, a alça usada para ancorar os cabos no poste encostou na rede elétrica e Saraiva foi atingido pela descarga.

Um jovem, identificado Mateus Saraiva, morreu após sofrer uma descarga elétrica quando instalava cabos de internet na cidade de Cerejeiras. O acidente fatal aconteceu na tarde desta segunda-feira (29).

Segundo apurou o jornal, o dono da empresa de internet estava executando o serviço para levar a rede até casas e empresas nas proximidades do secador da Amaggi, na saída de Cerejeiras para Colorado. Além de Mateus e do chefe, outros dois trabalhadores estavam no local.

Conforme o proprietário do provedor, poucos antes da fatalidade, ele alertou Mateus sobre rede de alta tensão, pedindo que ele tomasse cuidado. Porém, de acordo com o patrão, a alça usada para ancorar os cabos no poste encostou na rede elétrica e Saraiva foi atingido pela descarga.

Após ouvir o grito do trabalhador, o chefe subiu na escada para socorrê-lo. Em seguida, tentou ligar para o Corpo de Bombeiros, mas o número da corporação não estava funcionando. O homem então foi até o quartel, mas a guarnição já havia sido acionada.

O jovem acabou morrendo ao dar entrada no hospital.

O dono da empresa lamentou o ocorrido e disse que Mateus estava usando equipamentos de segurança, inclusive capacete.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários