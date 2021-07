Com poucas profissionais no Acre, grupo de amigas abre estúdio de tatuagem composto apenas por mulheres

Por Alcinete Gadelha Com o objetivo de ofertar mais conforto aos clientes, principalmente para o público feminino e mostrar que elas também tatuam, três amigas se uniram para abrir um estúdio composto apenas mulheres em Rio Branco.

O Kene Tatto atende o público em geral, tanto homens como mulheres, mas a equipe é formada pelas tatuadores Victória Rodrigues, de 24 anos, dona do estúdio, Alláńa di Souza e Sara Cardoso que chegaram depois para compor a equipe. Além disso, elas ainda contam com fotógrafa, videomaker e editora de imagens. “Também queremos expandir essa questão da mulher tatuadora, principalmente na nossa região onde praticamente as mulheres não são consideradas tatuadoras profissionais, então queremos quebrar esse tabu”, contou Victória.

Como começou

Tudo começou com a Victória, que há três anos estuda tatuagem e se profissionalizou no ano passado. Nesse processo, ela passou uma temporada morando fora do Acre, onde conheceu um estúdio formado por mulheres e começou a sonhar com a ideia.

“Em Porto Velho conheci um estúdio e queria trabalhar lá, mas, depois decidi montar o meu e tive a ideia. Aqui quase não temos tatuadoras mulheres, e estamos montando uma coisa bem legal”, contou.

O estúdio foi inaugurado no início do ano, ela teve que dar uma pausa, voltou para RO trabalhou para levantar fundos e há três meses está oficialmente de portas abertas. Ela disse que, apesar do sonho, inicialmente começou o trabalho sozinha, mas foi procurada pelas meninas e foi formando a equipe que é composta por seis mulheres ao todo, sendo três tatuadoras.

“É principalmente paras as nossas clientes se sentirem mais confortáveis, tem pessoas que afirmam que tem região do corpo que não faria a tatuagem com homem, outras fazem quando viajam e tem aquelas que são obrigadas a fazer com homem. Porque a única tatuadora daqui só faz um estilo e nós aqui trabalhamos com todos os estilos, inclusive o realismo”, pontuou.

Além disso, Victória cita outra preocupação que casos em que as mulheres são vítimas de abuso, já que a maior parte dos profissionais dessa área é composto por homens.

“Bem masculinos, e, às vezes, há problemas de a mulher não se sentir confortável e casos mesmo de abuso, machismo, e o estúdio é composto por mulheres tanto para o homem quanto a mulher se sentirem seguros”, pontuou.

Para a Alláńa di Souza, 29, que está começando a carreira, esta é uma grande oportunidade para crescer e mostrar o bom trabalho delas. Ela vem estudando há um tempo e comemora a experiência.