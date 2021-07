No Palácio Rio Branco, prefeito Jerry Correia apresenta demandas do município à Primeira Dama do Estado

Na manhã desta terça-feira (06), o prefeito Jerry Correia, de Assis Brasil, cumpriu agenda oficial com a Primeira Dama do Estado, Ana Paula Cameli. Também participou da audiência o Secretário Adjunto de Assistência Social e Direitos Humanos, André Gustavo.

Durante o encontro, o prefeito relatou sobre os principais desafios que enfrenta para atender os munícipes de uma das cidades mais carentes do Estado. Jerry pediu parceria com o Gabinete da Primeira Dama e com a Secretaria de Estado de Assistência Social para desenvolver uma série de projetos sociais no município.

“Quero dizer para o prefeito Jerry que as portas do governo estão abertas para o município de Assis Brasil. Eu tenho acompanhado a luta desse jovem prefeito para melhorar a vida dos moradores daquele município. É impressionante sua disposição e busca incansável por recursos e parcerias. Nós vamos ainda este ano realizar uma grande ação social e humanitária lá em Assis Brasil”, relatou Ana Paula Cameli.

O prefeito Jerry informou que entre os pedidos feitos à Primeira Dama, estão a realização de uma ação social para expedição de documentos, casamento civil coletivo e gratuito e distribuição de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social.

“Cuidar das pessoas é a principal missão de qualquer gestor público. Temos lançado programas com este foco, como é o caso do Programa Prefeitura na Comunidade. Agora, em parceria com o Gabinete da Primeira Dama e Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, vamos ampliar nossos serviços e atendimento às famílias da cidade e também da zona rural”, disse o prefeito.