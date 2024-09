Com Lei do Ex, Botafogo vence Fluminense no apagar das luzes no Maracanã

O Botafogo voltou melhor e teve outra grande oportunidade. Luiz Henrique saiu cara a cara com Fábio e obrigou o goleiro a fazer bela defesa.

Com Lance!

Em uma noite de Maracanã com pouco público, o Botafogo derrotou o Fluminense por 1 a 0, pela 27ª rodada do Brasileirão. Luiz Henrique foi o autor do único gol da partida.

Com o resultado, o Tricolor permanece com 27 pontos e caiu para a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Botafogo segue mais líder do que nunca, com 56 pontos.

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, o Botafogo começou melhor na partida e criou uma grande chance com Matheus Martins. Acionado livre na área, finalizou para grande defesa de Fábio. O Fluminense equilibrou o jogo e teve boa oportunidade. Arias, de fora da área, deu trabalho a John.

No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor e teve outra grande oportunidade. Luiz Henrique saiu cara a cara com Fábio e obrigou o goleiro a fazer bela defesa.

Mano Menezes tentou modificar a equipe, mas o Fluminense não conseguiu ter o mesmo ritmo dos 45 minutos iniciais. Fábio, o arqueiro do Time de Guerreiros, foi o protagonista da partida.

Nos minutos finais, Nonato se chocou com Marçal e precisou ser retirado de campo por uma ambulância, após atendimento no campo. Por conta da pancada na cabeça, o protocolo de concussão cerebral foi acionado. O Tricolor pôde colocar em campo Felipe Melo, na sexta substituição da equipe. Alguns minutos depois, Marçal foi substituído. O lateral deu lugar a Alex Telles. Essa também foi a sexta troca do Glorioso.

Nos acréscimos, o Botafogo aproveitou uma falha de Felipe Melo, que foi desarmado por Gregore dentro da área, e Luiz Henrique recebeu um passe do volante e empurrou a bola para o fundo das redes. O atacante preferiu não comemorar o gol em respeito ao seu ex-clube.

O que vem por aí?

Na quarta-feira (25), o Fluminense vira a chave e foca no confronto com o Atlético-MG, pela volta das quartas de final da Libertadores. O Tricolor venceu o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para conquistar uma vaga na semifinal.

No mesmo dia, o Botafogo viaja para encarar o São Paulo, pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. No Nilton Santos, o Alvinegro empatou em 0 a 0 com o Tricolor e precisa do triunfo para avançar de fase na competição continental.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários