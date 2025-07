Desafio, Natureza e Superação: Bike Adventure percorre 135 km entre Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e na Resex Chico Mendes

Adrenalina, superação e contato com a natureza no Alto Acre, marcou neste domingo (27), o encontro entre ciclistas da região de fronteira com a Bolívia que participaram do Bike Adventure, sendo considerado uns dos grandes desafios de ciclismo do estado, que percorreu cerca de 135 km, interligando os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, passando por dentro da histórica Reserva Extrativista Chico Mendes.

A largada aconteceu às 3h da madrugada, na Praça dos Seringueiros, no centro de Brasiléia. Os participantes seguiram pela BR-317 em direção a Epitaciolândia e, em seguida, a Xapuri, enfrentando longos trechos de estrada, ramais, trilhas e ladeiras íngremes.

Por volta das 6h da manhã, os ciclistas foram recebidos com um café da manhã reforçado, oferecido em um ponto estratégico do percurso, garantindo energia e disposição para enfrentar o restante do trajeto.

O evento contou com apoio direto das prefeituras de Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, que colaboraram com equipes de apoio, logística, alimentação e segurança durante todo o percurso.

“O sucesso do Bike Adventure só foi possível graças ao empenho conjunto das três prefeituras. Essa integração entre os municípios mostra que o esporte pode ser uma ferramenta poderosa de união no Alto Acre deste o desenvolvimento regional, cultural, econômico, esportivo e turístico e a valorização do nosso patrimônio natural.” afirmou Clebson Venâncio, gerente de esportes de Brasiléia.

Durante todo o percurso, os participantes foram acompanhados por equipes de apoio da organização, que garantiram segurança, suporte mecânico e hidratação ao longo do caminho. A passagem por comunidades rurais também proporcionou momentos de integração com os moradores locais, que acompanharam com entusiasmo a movimentação dos ciclistas.

Segundo Clebson, o evento também tem um importante papel na valorização das rotas ecológicas e na promoção do esporte como ferramenta de inclusão.

“Estamos mostrando que é possível usar nossos recursos naturais de forma sustentável, e o esporte é uma das formas mais concreta de fazer isso. Eventos como esse passando pela Resex Chico Mendes fortalecem o turismo esportivo e criam novas oportunidades para a juventude e os empreendedores da região”, destacou Venâncio.

Ao final da jornada, o cansaço era evidente, mas a sensação de conquista era ainda maior. Muitos ciclistas cruzaram a linha de chegada emocionados, celebrando não apenas o feito esportivo, mas a conexão com a natureza e com a história de um dos territórios mais simbólicos da luta ambiental no Brasil.

