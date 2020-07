Com 93% do total de votos, o atual diretor-presidente da Cooperativa de Créditos e Investimentos do Acre (Sicoob Acre), José Generoso, foi reconduzido à Presidência pelo terceiro mandato consecutivo a frente da instituição. Além da nova Diretoria, os delegados de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Acrelândia também escolheram os novos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, da entidade financeira. O processo de escolha foi realizado de forma digital, devido às restrições proveniente da pandemia do COVID 19.

Generoso, que liderava a Chapa 1, concorreu a eleição em disputa direta com Kayron Rodrigues, que encabeçou a Chapa 2 na disputa. De acordo com a Comissão Eleitoral, 28 dos 30 delegados compareceram na Assembleia Geral Ordinária realizada no sábado, 18, que conduziu o processo de votação. Do total de eleitores, 26 escolheram a Chapa 1 e dois optaram pela Chapa 2. Para o Conselho Fiscal foram eleitos Sóstenes de Melo, Estevão de Lima Brasil e Edvaldo Figueiredo, bem como mais três conselheiros para suplência.

Presidente da Comissão Eleitoral que conduziu o processo, Dalzeny de França, afirma que a votação foi realizada 100% de forma online por meio do aplicativo Sicoob Mobi, desenvolvido pelo Sicoob Confederação e devidamente homologado pelo Banco Central. Ele explica que a ferramenta garante uma maior precisão na escolha e apuração dos números, além de garantir o sigilo total do voto de cada delegado. Conforme os números, do total de participantes na escolha 18 delegados representaram a seccional de Rio Branco, seis Cruzeiro do Sul, três Brasileia e outros três Acrelândia. A atividade foi validada em Ata de Reunião.

“Tivemos uma votação bastante tranquila garantindo a participação de todos que compareceram. Pela primeira vez a eleição foi realizada de forma digital e isso faz do Sicoob Acre uma das cooperativas financeiras pioneiras na utilização da tecnologia no processo eleitoral. Tivemos um grande índice de participação e isso mostra que cada vez mais os cooperados estão de forma ativa na instituição. Os membros da Diretoria e Conselho Fiscal exercerão um mandato de quatro anos. Parabenizo a todos”, completa França.

