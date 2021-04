O voto e o Veto

Vereadores entendam! Se não há o que temer, não faz sentido proibir.

A indignação é grande quando leio matérias com o seguinte conteúdo: A Câmara municipal de Brasiléia, veta o pedido de sindicância requerido por Leomar Barbosa, vereador (PSD).

Entenda a justificativa para o pedido de sindicância na Câmara de Brasiléia:

O consumo de 3.600 kg de açúcar, 90 mil em combustível, além de 300 mil gastos com diárias no ano de 2020, na Câmara de Brasiléia, motivou o Vereador Leomar Barbosa (PSD), a protocolar um pedido de sindicância.

Conforme a publicação…

…Leomar questiona os altos valores gastos, em ano eleitoral, pandêmico e trabalho remoto. Na época o Vareador Rogério Pontes (PROS), presidia a Câmara. Barbosa também põe em xeque, 130 mil reais de combustíveis consumidos em 2016, período em que o ex-vereador Mario Jorge (PROS) presidiu a casa do povo.

Sindicância proibida, porque?

Impossível calar frente a atitudes que embaçam o olhar do povo. Se existem dúvidas, não é aceitável que os representantes neguem aos seus eleitores o direito a verdade. Como respeitar vereadores que recusam a transparência? Se a casa é do povo, queremos pessoas com honrosas histórias e feitos incríveis. Façam a diferença!

Não dá para aplaudir…

…quando não se consegue confiar. Se as palavras ferem, as atitudes negativas de quem votou contra a sindicância na Câmara, têm igual peso e dor. Dispensamos quem debocha de nossa inteligência. Desprezamos caçadores de urnas, poderes e cifras. Queremos a verdade!

Transparência e respeito…

…combinam bem. No atual momento político, econômico, social e emocional do país, precisamos de representantes caminhando junto a nós. Não carecemos de sombreados que possam esconder corredores de lamas.

O Veto foi vergonhoso!

Temos o direito a práticas transparentes, claras, aceitáveis e digestivas. Chega de pessoas que nos envergonham diariamente ao assumir poderes. Vamos nos unir, refletir sobre o resgate da confiança e honradez.

Por que há resistência?

Tempestade menta: Por que não nos orgulhamos de nossos políticos? Qual a justificativa a ser dada aos eleitores pelos vereadores que proibiram a apuração de possíveis irregularidades na Câmara de Brasiléia? Que ideologia é essa, onde se fala em bom e fortalece o mau? O poder existe para oprimir, massacrar e amordaçar a grande massa?

O universo da impunidade.

É vergonhoso criar pobreza. Vemos o cinturão de miséria se agigantando com as invasões. Cresce o êxodo rural, a fome está evidente, a delinquência em escala incontrolável e a saúde em colapso. Vale lembrar que a bancada de memória curta e coração duro, em sua maioria vivenciou o sofrimento do abandono pelo poder público. Trabalhem para melhorar a vivência desse povo!

Em meio a vidas perdidas…

…ao caos, tem vereador que iniciou o mandato apunhalando a população com o aumento do próprio salário. O veto a sindicância dos gastos na Câmara soma mais uma decepção revoltante. Ao vereador que trai a confiança do eleitor, é necessário recordar o discurso ardente da campanha e a insensatez na vereança.

O mundo é dos espertos?

Tem muitos sabidos que agem por conveniência e se dão bem. Não esqueça! O plantio é opcional, mas a colheita obrigatória. Estou falando besteira? Então vai mais uma, redondinha! É para frente que as malas batem.

