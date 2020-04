Nesta quarta-feira agrediu a esposa com cortes de facão. Não satisfeito, tentou degolar a filha de apenas 8 meses.

ALDEJANE PINTO

A Polícia Militar de Sena Madureira prendeu nesta quarta-feira (1°), o colono Benedito dos Santos, de 50 anos de idade, morador no quilômetro 20 do ramal do Ouro, com saída na quilômetro 38 da BR-364 sentido Sena a Rio Branco. Ele foi capturado após correr para a floresta na tentativa de fugir do cerco policial pela segunda vez.

Contra Benedito constam denúncias de tentativa de homicídio, ameaça, violência doméstica, porte de arma de fogo e estupro.

De acordo com a polícia, as vítimas são: Aldicleia da Silva França, 34 anos, esposa dele, duas filhas menores de idade, sendo uma de 8 anos e outra de apenas 8 meses, e o sogro, Sebastião Pereira de França, 50 anos de idade.

As denúncias indicam que Benedito vinha espancando a família seguidamente, no entanto, nesta quarta-feira agrediu a esposa com cortes de facão. Não satisfeito, tentou degolar a filha de apenas 8 meses. Ao intervir, o sogro Sebastião também foi agredido e quase morreu a tiro de espingarda.

Como se não bastasse, a filha de 8 anos decidiu revelar que vinha sendo abusada sexualmente há vários dias pelo próprio pai, mas não denunciava com medo de morrer.

O delegado Marcos Frank, porém, adiantou que a parte do abuso sexual ainda está sendo examinada.

A polícia militar informou que na data de ontem, terça-feira (31), uma guarnição esteve na localidade na tentativa de prendê-lo, porém, Benedito correu para a mata. “Hoje, ao avistar a viatura ele correu novamente, entretanto alcançamos o mesmo dentro da floresta densa e trouxemos para responder pelos crimes”, relatou um policial militar.

As vítimas encontram-se com cortes pelo corpo, notadamente, a esposa, Aldicleia, que sofreu cortes de terçado nos braços.

