Colisão entre motos deixa mototaxista e entregador de app em estado gravíssimo no PS

POR ITHAMAR SOUZA

O mototaxista Sampaio de Moura Brandão, 25 anos, e o entregador por aplicativo Thiago da Costa Leal, 19 anos, acabaram feridos após uma colisão entre as duas motocicletas na noite deste domingo (15), no cruzamento Avenida Ceará com a rua Pernambuco, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações de uma testemunha, o mototaxista Sampaio trafegava em uma motocicleta regulamentada pela categoria e estava parado no sinal vermelho. Quando o sinal ficou verde, o profissional saiu normalmente, quando foi surpreendido pelo motoboy Thiago, que avançou o sinal em uma motocicleta modelo Factor de cor preta e placa QLY 7J17, em alta velocidade e acabou batendo na lateral da motocicleta do mototaxista. Com a força do impacto, a motocicleta do mototaxista quase se partiu ao meio e os dois motociclistas foram arremessados e bateram a cabeça contra o asfalto.

O mototaxista teve várias fraturas expostas na perna esquerda e foi necessário ser entubado ainda dentro da ambulância para que sofresse uma parada cardíaca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias para o local, sendo uma básica e uma avançada. Após um trabalho muito rápido e intenso as duas vítimas foram estabilizadas e encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da pericia, as motocicletas foram removidas por um guincho.