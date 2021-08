Em operação integrada, forças de segurança prendem traficante em Cruzeiro do Sul

Durante a Operação Hórus, as polícias Militar, Civil e Federal prenderam um indivíduo em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira, 13, por tráfico de drogas. Após investigações que identificaram o local da ocorrência como ponto de venda de entorpecentes, as forças de segurança também apreenderam 5,21 kg de oxidado de cocaína.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia do município, para prosseguimento do inquérito policial. O prejuízo ao crime organizado foi avaliado pelas forças de segurança em mais 52 mil reais.