Acre tem taxa de ocupação de UTIs em 7% pelo segundo dia e registra uma morte por Covid no Juruá

Há apenas quatro exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Dos 70 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, cinco estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos para 7% nesta segunda (16). São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.

Morador de Cruzeiro do Sul, o idoso de 88 anos deu entrada no dia 2 de agosto, no Hospital Regional do Juruá, e faleceu no dia 15 de agosto.