Colégio de Aplicação da Ufac anuncia processo seletivo para 2025 com sorteio público de vagas

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, de 18 a 23 de novembro de 2024, no site. O responsável deverá preencher todos os dados do candidato no formulário eletrônico

A Direção do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (CAp/Ufac) publicou o edital do processo seletivo para o ano letivo de 2025 nesta segunda-feira (18), que contempla vagas para novos alunos e listas de espera em diversos níveis de ensino. O preenchimento das vagas ocorrerá por meio de sorteio público.

O edital contempla vagas para o Pré-Escolar II da Educação Infantil e listas de espera para possíveis vagas remanescentes do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª e 2ª séries).

Os candidatos ao Pré-Escolar II deverão completar 5 anos até 31 de março de 2025, em conformidade com as Resoluções do Conselho Nacional de Educação.

Inscrição

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, de 18 a 23 de novembro de 2024, no site. O responsável deverá preencher todos os dados do candidato no formulário eletrônico, informando obrigatoriamente o CPF do aluno.

O sorteio público será realizado de forma eletrônica e transmitido ao vivo pelo canal Ufac TV no YouTube, no dia 10 de dezembro de 2024, às 9h. Cada candidato terá direito a apenas uma inscrição, sendo atribuído um número para concorrer no sorteio.

O resultado do sorteio será disponibilizado até 12 de dezembro de 2024 nos sites oficiais da Ufac e do Colégio de Aplicação.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários