Acidente de trabalho: Gari morre ao ser atropelado por caminhão coletor de lixo na Agrovila na BR 317

O acidente ocorreu enquanto Francisco Bento trabalhava ao lado de seus colegas. O impacto foi fatal, e ele faleceu ainda no local

Caminhão em marcha ré causou o acidente fatal na Agrovila do Km 26, BR-317

Na manhã desta segunda-feira (18), José Francisco Araújo Bento, de 44 anos, funcionário da Prefeitura de Brasiléia, morreu tragicamente em um acidente no setor rural do município. O incidente ocorreu na Agrovila do Km 26, ao longo da BR-317, quando um caminhão da Secretaria de Obras, durante uma manobra em marcha ré, atropelou o trabalhador.

José Francisco atuava como coletor de lixo no município há cinco anos. Casado e pai de cinco filhos, ele estava acompanhado de colegas de trabalho no momento do acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar foram acionadas rapidamente, mas José Francisco já estava sem vida quando os socorristas chegaram. A Polícia Civil iniciou as investigações para determinar as circunstâncias e responsabilidades do caso.

O trágico episódio deixou a comunidade local abalada. A Prefeitura de Brasiléia se pronunciou oficialmente, lamentando a perda e destacando a dedicação de José Francisco ao serviço público. Uma nota de pesar foi publicada em solidariedade à família e amigos.

Nota de Pesar.

É com tristeza e pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome da Prefeita Fernanda Hassem e do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, presta suas condolências aos familiares e amigos pelo falecimento do José Francisco Araújo Bento.

José Francisco tinha 44 anos, casado e tinha 5 filhos, Trabalhava na Prefeitura ( Secretaria de Obras), há 5 anos, onde era muito dedicado aos serviços e querido por todos.

Sua memória jamais será esquecida entre seus entes queridos. Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos.

Descanse em paz!

