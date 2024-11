Morador filma primeira cheia do Rio Acre em Assis Brasil, na capital chegou 3,87m nesta manhã

Grupo de amigos mantém tradição esportiva e fortalece laços entre três países na região do Alto Acre.

A amizade e o esporte uniram brasileiros, peruanos e bolivianos em mais uma edição da tradicional “pelada internacional”, que reúne veteranos apaixonados por futebol na região de BolPeBra — tríplice fronteira formada por Brasil, Peru e Bolívia. O evento, realizado no último fim de semana, celebrou 40 anos de encontros esportivos entre amigos da região do Alto Acre e Madre de Dios, no Peru.

Desde a década de 1980, os jogos têm sido realizados durante festividades locais em cidades como Puerto Maldonado e Iñapari (Peru), além de localidades no Acre e Bolívia. Os participantes enfrentam desafios como estradas precárias e poeira intensa no verão amazônico, mas nunca deixam de comparecer.

Um evento de união e alegria

O futebol tem sido mais que um esporte: é um elo que mantém vivas as relações criadas há décadas. Os encontros vão além do campo, trazendo alegria às comunidades locais e contribuindo para o comércio da região, como hotéis, restaurantes e mercados.

A edição mais recente contou com o apoio de autoridades e desportistas locais, que reforçaram o convite aos amigos veteranos. Apesar da idade e de alguns quilos a mais, os participantes mostraram que a paixão pelo futebol e pela amizade não envelhece.

Expectativas para o próximo ano

O sucesso do evento deste ano já deixou os participantes ansiosos para a próxima edição. Com as comemorações fortalecendo os laços culturais e esportivos, a tradição continua sendo um marco de integração entre os três países.

