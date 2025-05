Trechos críticos da Transacreana passam por recuperação

Governador Gladson Cameli participa da abertura do rodeio; show de Luma Danttas anima o público

A segunda noite da 12ª edição do Circuito Country, realizada nesta sexta-feira (2), foi marcada por muita emoção, adrenalina e grande participação popular. O evento, que integra o calendário oficial de festividades do município, contou com a presença do governador do Acre, Gladson Cameli, que participou da abertura oficial do rodeio em touros.

A arena foi palco de disputas intensas entre peões, empolgando o público com momentos de pura adrenalina. Após as montarias, a cantora Luma Danttas assumiu o palco e animou a noite com um repertório dançante e cheio de energia.

Além do governador, prestigiaram o evento os deputados federais Antônia Lúcia, Roberto Duarte e Eduardo Velloso, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, e os prefeitos Carlinhos do Pelado (Brasiléia), Jerry Correia (Assis Brasil) e Padeiro (Bujari).

A programação do Circuito Country segue até domingo (4), com rodeio, feira agropecuária, apresentações culturais e shows musicais que celebram os 33 anos de emancipação política de Epitaciolândia.

