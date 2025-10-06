CNU 2025: Governo divulga gabaritos oficiais da prova; veja as respostas

Os gabaritos preliminares oficiais do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) de 2025 foram liberados na manhã desta segunda-feira (6). O primeiro dia de provas do concurso foi realizado no último domingo (5) em 228 cidades.

O governo reforça que a informação do tipo de prova individual estará na página restrita do candidato. Para realizar corretamente a conferência do gabarito, as pessoas candidatas precisam identificar o tipo de prova correspondente em sua inscrição na Área do Candidato.

Segunda edição

O concurso vai ofertar 3.652 vagas para 32 órgãos. No total, são 3.144 vagas para nível superior e 508 para nível intermediário). Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados​.

Nesta edição, as provas serão aplicadas em dois dias, sendo a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro. O primeiro dia foi dedicado somente à aplicação das provas objetivas, para todos os candidatos e candidatas inscritos.

Já o segundo dia de provas está previsto para 7 de dezembro, quando serão realizadas as provas discursivas. Na segunda etapa, somente os candidatos habilitados na 1ª fase e convocados para essa segunda fase do concurso, realizarão as provas.

O CNU de 2025 registrou 42,8% de abstenção. Foram 436.582 pessoas presentes e 324.971 ausentes. Na edição de 2024, a abstenção foi de 54%.

De acordo com o governo federal, registrou-se o aumento de inscritos para vagas reservadas às cotas. Na primeira edição, 21,5% dos participantes se inscreveram para vagas reservadas às cotas. Na edição de 2025, o percentual subiu para 33,1%.