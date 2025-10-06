fbpx
Brasil

CNU 2025: Governo divulga gabaritos oficiais da prova; veja as respostas

Publicado

18 minutos atrás

em

Primeiro dia do "Enem dos Concursos" foi realizado no último domingo (5) em 228 cidades

Os gabaritos preliminares oficiais do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) de 2025 foram liberados na manhã desta segunda-feira (6). O primeiro dia de provas do concurso foi realizado no último domingo (5) em 228 cidades.

O governo reforça que a informação do tipo de prova individual estará na página restrita do candidato. Para realizar corretamente a conferência do gabarito, as pessoas candidatas precisam identificar o tipo de prova correspondente em sua inscrição na Área do Candidato.

Segunda edição

O concurso vai ofertar 3.652 vagas para 32 órgãos. No total, são 3.144 vagas para nível superior e 508 para  nível intermediário). Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados​.

Nesta edição, as provas serão aplicadas em dois dias, sendo a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro. O primeiro dia foi dedicado somente à aplicação das provas objetivas, para todos os candidatos e candidatas inscritos.

Já o segundo dia de provas está previsto para 7 de dezembro, quando serão realizadas as provas discursivas. Na segunda etapa, somente os candidatos habilitados na 1ª fase e convocados para essa segunda fase do concurso, realizarão as provas.

O CNU de 2025 registrou 42,8% de abstenção. Foram 436.582 pessoas presentes e 324.971 ausentes. Na edição de 2024, a abstenção foi de 54%.

De acordo com o governo federal, registrou-se o aumento de inscritos para vagas reservadas às cotas. Na primeira edição, 21,5% dos participantes se inscreveram para vagas reservadas às cotas. Na edição de 2025, o percentual subiu para 33,1%.

Fonte: CNN

Brasil

Polícia Civil cumpre mandado de busca na casa de secretário municipal de Envira suspeito de envolvimento com facção criminosa

Publicado

4 minutos atrás

em

6 de outubro de 2025

Por

Investigações apontam que o servidor usava um time de futsal para movimentar dinheiro ilegal; operação apreendeu notebook e celular na residência do suspeito.

A Polícia Civil do Amazonas cumpriu, neste domingo (5), um mandado de busca e apreensão na residência de um secretário municipal de Envira, investigado por envolvimento em atividades criminosas. A ação foi realizada no bairro Concórdia, com autorização da Vara de Plantão da Comarca do município.

De acordo com as investigações, o secretário utilizava um time de futsal como fachada para movimentar dinheiro de origem ilícita, em parceria com o vice-presidente de uma facção criminosa que atua na região. O grupo é suspeito de praticar crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e apoio a organização criminosa.

Durante a operação, os policiais apreenderam um notebook e um celular, que serão periciados para obtenção de provas. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

Brasil

Conselho do Meio Ambiente do Amazonas revoga normas que permitiam uso de mercúrio na extração de ouro

Publicado

6 minutos atrás

em

6 de outubro de 2025

Por

Decisão atende recomendação do MPF após constatar riscos de contaminação em áreas de garimpo; laudos apontam níveis de mercúrio acima do limite da OMS em comunidades do Rio Madeira.

Garimpeiros usam mercúrio no processo de lavra do ouro (Foto: MPF/Divulgação)

O Conselho Estadual do Meio Ambiente do Amazonas (Cemaam) decidiu revogar duas normas que autorizavam o uso de mercúrio na extração de ouro no estado. A medida atende a uma recomendação do Ministério Público Federal (MPF), emitida após um inquérito que investigou os impactos ambientais e à saúde causados pela substância.

De acordo com o MPF, a revogação tem como objetivo proteger o meio ambiente e a população amazônica, diante das evidências de contaminação por mercúrio em regiões de garimpo. Laudos da Polícia Federal confirmaram a presença do metal em amostras de água, sedimentos e cabelos de ribeirinhos do Rio Madeira, com níveis superiores aos limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

As normas estaduais revogadas estavam em desacordo com a legislação federal e com compromissos internacionais firmados pelo Brasil, como a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, que prevê a eliminação gradual do uso do metal em atividades industriais e de mineração.

O MPF informou que continuará acompanhando as ações do governo estadual e, em caso de descumprimento, poderá ajuizar ação civil pública para garantir a proibição total do uso e da circulação do mercúrio na atividade garimpeira no Amazonas.

Brasil

Brasileiro procurado pela Justiça de Rondônia é preso nos Estados Unidos após inclusão na lista vermelha da Interpol

Publicado

8 minutos atrás

em

6 de outubro de 2025

Por

Suspeito é investigado por falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e estelionato contra idosa; prisão ocorreu no mesmo dia em que foi emitida a Difusão Vermelha pela Polícia Federal.

Um brasileiro procurado pela Justiça de Rondônia foi preso nos Estados Unidos após ter seu nome incluído na lista vermelha da Interpol. A Difusão Vermelha foi publicada pela Polícia Federal, por meio do Núcleo de Cooperação Internacional em Rondônia, no dia 1º de outubro — e a prisão ocorreu no mesmo dia.

O homem teve a prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público de Rondônia. Ele é investigado por falsidade ideológica, furto qualificado mediante fraude, lavagem de dinheiro e estelionato contra uma pessoa idosa.

Segundo as investigações, enquanto trabalhava em uma instituição bancária, o suspeito teria realizado contratos e transações não autorizadas entre 2022 e 2023, causando um prejuízo superior a meio milhão de reais à vítima. Ele vivia há mais de um ano nos Estados Unidos.

A inclusão de seu nome na Difusão Vermelha possibilitou a localização e a prisão pelas autoridades norte-americanas. O caso foi comunicado ao Judiciário de Rondônia, e o Brasil aguarda a definição sobre a possível extradição ou deportação do investigado, em uma ação que reforça a cooperação internacional no combate à criminalidade transnacional.

