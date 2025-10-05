Homem é torturado e morto a tiros dentro de residência

Um homem identificado até o momento somente como Carlos, foi morto nesta sexta-feira (03/10), dentro de uma residência no bairro Habitar Brasil, em Cacoal.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por populares que escutaram os estampidos de tiros vindos da residência.

Quando os policiais chegaram no local, encontraram a vítima amarrada, com sinais de tortura e perfurações de arma de fogo. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, chegando no local constataram que Carlos já estava sem vida.

Ainda no local, um suspeito foi preso em flagrante. Já o comparsa conseguiu escapar do cerco policial.

A ocorrência de homicídio foi registrada, e a Polícia Civil segue apurando o caso.

Fonte: Portal de Rondônia

