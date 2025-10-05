Brasil
Homem é torturado e morto a tiros dentro de residência
Um homem identificado até o momento somente como Carlos, foi morto nesta sexta-feira (03/10), dentro de uma residência no bairro Habitar Brasil, em Cacoal.
De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por populares que escutaram os estampidos de tiros vindos da residência.
Quando os policiais chegaram no local, encontraram a vítima amarrada, com sinais de tortura e perfurações de arma de fogo. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, chegando no local constataram que Carlos já estava sem vida.
Ainda no local, um suspeito foi preso em flagrante. Já o comparsa conseguiu escapar do cerco policial.
A ocorrência de homicídio foi registrada, e a Polícia Civil segue apurando o caso.
Fonte: Portal de Rondônia
Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 20 milhões; confira dezenas
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas hoje no concurso 2923 da Mega-Sena.
O que aconteceu:
Os números sorteados foram 18-27-32-39-55-56.
O próximo concurso será realizado na terça, com prêmio estimado de R$ 20 milhões.
29 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 63.029,43.
Houve 2.749 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 1.096,01.
Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?
Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.
Quanto custa apostar na Mega-Sena?
Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 6, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 42.
Brasil
Mailza Assis reafirma pré-candidatura ao governo do Acre e diz querer apoio de Tião Bocalom
Vice-governadora comentou declaração do prefeito de Rio Branco, que manifestou desejo de ser governador; ela afirmou que “sou candidata” e que “precisa dele” na disputa
A vice-governadora Mailza Assis (PP) reagiu às declarações do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), que reafirmou durante transmissão do Festival da Macaxeira seu desejo de ser governador do Acre. Em resposta, Mailza reafirmou publicamente sua pré-candidatura ao Palácio Rio Branco em 2026 e disse desejar o apoio do prefeito.
“Sou candidata, preciso dele, gostaria muito que ele me apoiasse. Mas a política é livre, a decisão é livre, todo mundo tem o direito de ser. Eu sigo fazendo minha campanha com coragem, compromisso e responsabilidade. É isso que precisa acontecer na boa política”, declarou Mailza.
Declarações da vice-governadora
“Sou candidata, preciso dele, gostaria muito que ele me apoiasse”
“A política é livre, a decisão é livre, todo mundo tem o direito de ser”
“Sigo fazendo minha campanha com coragem, compromisso e responsabilidade”
As declarações da vice-governadora evidencia a disputa que se desenha no campo governista.
Contexto político
Tião Bocalom manifestou ambição ao governo durante transmissão do Festival da Macaxeira
Mailza Assis busca consolidar apoio dentro do espectro político estadual
Disputa deve aquecer com aproximação do período eleitoral
O posicionamento ocorre em meio à articulação de pré-campanhas para o governo acreano. Enquanto Bocalom sinaliza interesse na disputa estadual, Mailza busca consolidar alianças para suceder o atual governador Gladson Cameli, também do PP.
O diálogo público evidencia os movimentos iniciais para a sucessão estadual em 2026. Enquanto Mailza busca consolidar uma candidatura de continuidade ao governo Gladson Cameli (PP), Bocalom sinaliza disputar o Palácio Rio Branco, configurando um cenário de possível concorrência entre dois nomes até então alinhados no campo político governista.
Brasil
Famílias podem acolher crianças em situação de risco em Rio Branco; entenda
Segundo Crispim Saraiva Machado Filho, coordenador do Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), o programa foi implantado em 2015, mas só teve chamamento público em 2022, após regulamentação por lei municipal
A Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB) está em busca de novos participantes para o programa Família Acolhedora, que oferece proteção provisória a crianças e adolescentes afastados de seus lares por decisão judicial. Atualmente, dez famílias estão cadastradas, mas outras vinte ainda são necessárias para preencher as 30 vagas disponíveis. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).
Voltado a menores em situação de vulnerabilidade – como casos de abandono, negligência ou violência, o serviço busca evitar a permanência em abrigos. Em vez disso, os jovens são acolhidos por famílias voluntárias, que recebem capacitação, acompanhamento técnico e auxílio financeiro. O valor mensal é de um salário mínimo por criança acolhida. Em situações específicas, como risco de vida ou necessidade de tratamento médico contínuo, o benefício pode ser ampliado em 50%.
Para participar, é necessário atender a alguns critérios: ter entre 21 e 65 anos, residir há pelo menos dois anos em Rio Branco, não estar inscrito no cadastro de adoção e demonstrar disponibilidade para oferecer cuidado e afeto. O processo inclui entrega de documentos, participação em curso de formação e avaliação psicossocial. Após aprovação, a família recebe guarda provisória e pode acolher o menor por até seis meses.
Segundo Crispim Saraiva Machado Filho, coordenador do Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), o programa foi implantado em 2015, mas só teve chamamento público em 2022, após regulamentação por lei municipal. Em 2023, a gestão oficializou o pagamento do subsídio mensal.
Durante o período de acolhimento, as famílias têm prioridade no acesso a serviços públicos e são acompanhadas por profissionais especializados. “Não se trata de adoção. É um gesto de cuidado temporário, que ajuda a criança a retornar à família de origem ou ser encaminhada para adoção, quando não há outra alternativa”, afirma.
O SAF funciona em salas no prédio do RBPrev, ao lado da loja da Vivo, próximo ao canal da Maternidade. No local, há um banner com informações sobre o programa. Interessados podem procurar diretamente a sede do serviço ou entrar em contato pelos telefones (68) 99946-5457 e 99221-6494. Após o cadastro, a equipe realiza visitas domiciliares e encaminha os dados ao Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que autoriza a guarda provisória.
O programa é considerado uma alternativa mais humana ao acolhimento institucional e busca garantir o direito de toda criança a crescer em ambiente familiar. Para Crispim, que coordena o serviço há sete anos, a experiência é transformadora. “É um trabalho apaixonante. As famílias têm muito a compartilhar e fazem a diferença na vida dessas crianças”, diz.
