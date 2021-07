Cena de agentes da RBTrans multando motoboy gera revolta nas redes sociais

Uma foto publicada nas redes sociais pela professora Golby Pullig nesta sexta-feira (9) gerou revolta. A imagem mostra um motoboy sendo multado por agentes de trânsito da RBTrans.

No post, a professora escreveu a seguinte legenda: “A cena mais real e comovente que, talvez, você verá hoje? Não sei, mas me emocionou. Ele tá errado? Sim, está. Conduzindo de chinelo, deve estar com irregularidade na habilitação ou no documento da moto. Essa situação me comoveu demais porque inventei de me colocar no lugar dele. Sem formação, sem emprego, se arrisca pelas ruas pra ganhar os trocados de todo dia. Devia estar levando o café de alguém. Que Deus o proteja”.

O servidor público Railton Passos lamentou que o trabalhador tenha passado por essa situação e escreveu: “Realmente triste ver um pobre e honesto trabalhador ser tratado assim minha irmã”.