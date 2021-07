Família e amigos podem doações de sangue para jovem com leucemia aguda

Os amigos e familiares de Wagno Mendonça de Azevedo estão fazendo uma campanha nas redes sociais pedindo ajuda para doação de sangue.

O jovem está internado na Unidade de Câncer do Hospital das Clínicas, em Rio Branco, e trata de Leucemia Aguda.

Comunicado compartilhado nas redes informa que podem ser feitas doações de qualquer tipo sanguíneo.

As doações podem ser realizadas no Hemoacre, localizado na na Avenida Getúlio Vargas, na altura do n° 2787, no bairro Bosque.