Carregamento de maconha Columbia Gold que saiu do Acre é interceptado em Rondônia

A Polícia Rodoviária Federal de Rondônia interceptou um carregamento de um tipo especial de maconha durante atividade de policiamento na cidade de Vilhena (BR 364 Km 1). A droga era transportada por dois homens que viajavam em um caminhão. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (14).

No total, 291,1 Kg da droga ilícita, classificada como maconha Colombia Gold, que conforme relato de um dos detidos teria maior concentração de entorpecente (equiparando-se à droga skunk), estavam escondidos embaixo da “cama do motorista”. O produto foi obtido no município de Cruzeiro do Sul e teria como destino final o estado do Mato Grosso.

“A substância e os infratores foram encaminhados à Polícia Federal em Vilhena para registro da ocorrência”, informou a PRF.