Prefeitura de Xapuri convoca aprovados em processo seletivo simplificado

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-AC) desta terça-feira (14) o Termo de Convocação dos candidatos aprovados no último Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Xapuri, autorizado pela Lei Municipal nº 1.097 de 25 de maio de 2021 e realizado no último mês de agosto.

O certame foi realizado pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).

São cerca de 80 novos servidores que adentrarão ao serviço público municipal assumindo cargos nas secretarias de Assistência Social, Educação e de Saúde. Os contratos têm a duração de dois anos a partir da data de assinatura.

Os candidatos aprovados deverão, de 15 a 17 de setembro de 2021, sob pena de preclusão da posse, apresentar toda documentação necessária à posterior assinatura de contrato e posse ao cargo selecionado.

A documentação referida no Termo de Convocação será recebida na Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças, Administração e Coordenação Geral (SEPLACOGE) situada na Rua 24 de Janeiro – 240 – centro, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas.

O prefeito Ubiracy Vasconcelos divulgou a convocação dos futuros contratados antes mesmo da publicação no DOE. De acordo com ele, o processo é resultado da maneira transparente como a Prefeitura de Xapuri trata da contratação de novos servidores.

“Além de parabenizar os aprovados, dou as boas-vindas à essa missão que é o serviço público. Sempre fazemos dessa forma, com bastante transparência e imparcialidade, como deve ser, e aos que não conseguiram dessa vez, certamente surgirão outras oportunidades no futuro”, disse.

Os cargos contemplam os três níveis de escolaridade e vão desde serventes e merendeiras a professores, no caso da Educação, e de nutricionista a médicos e odontólogos, no caso da Saúde. Os salários vão de R$ 1.100,00 (serventes e merendeiras) até R$ 12.000,00 (médicos).