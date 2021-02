O Acre encontra-se em situação de emergência devido ao agravamento da pandemia do coronavírus, surto de dengue, enchentes, além da crise migratória. Diante desse cenário, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realiza a campanha ‘SOS Acre’, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre, para ajudar as famílias atingidas.

A campanha ganhou força nas redes sociais neste sábado, 20, a partir da mobilização liderada pela acreana, Gleici Damasceno e o jornalista Rene Silva, coordenador do Voz das Comunidades.

Outros artistas e digital influencers fizeram coro na divulgação da campanha, entre eles, a escritora de novelas Glória Perez, DJ Alok, Luciano Huck, Preta Gil, Ana Moser, entre outros.

A campanha também ganhou apoiadores, são eles: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região (Rondônia e Acre), Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 14ª Região (Amatra14), o Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre (Sinsjustra), Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA).

O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e da União (CNPG) também manifestou apoio à iniciativa, que é coordenada pelo Grupo Especial de Apoio e Atuação para Prevenção e Resposta a Situações de Emergência ou Estado de Calamidade Devido à Ocorrência de Desastres (GPRD) do MPAC.

“Reafirmamos o nosso compromisso de continuar trabalhando incansavelmente para que, em união com o poder público e a sociedade civil, possamos superar esse momento dramático. Conclamamos a sociedade para nos unirmos em solidariedade e ajudar a quem mais precisa”, ressaltou a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues.

A presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro, falou da importância da iniciativa neste momento. “O Acre passa por situação muito delicada, enfrentando tantas adversidades ao mesmo tempo. Tivemos a boa notícia da mobilização dos artistas que estão contribuindo com a divulgação dessa situação no estado e apoiando a campanha realizada pelo Ministério Público em parceria com o Tribunal de Justiça de Acre. Agora precisamos agir rápido, unidos e ajudar o maior número possível de pessoas”, disse.

A presidente e corregedora do TRT14, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, ressaltou neste sábado (20), que “aderir a essa campanha é de fundamental importância, pois é um ato de humanidade e por isso conclamo a todos os magistrados, servidores, advogados e população em geral para que apoiem e contribuam, e assim nos unirmos em solidariedade à população do Acre”.

O momento é de união

Com mais de 50 mil casos confirmados e perto de mil mortes, a pandemia do coronavírus tem levado ao colapso o sistema de saúde local, com falta de leitos e médicos para atender a grande demanda, o que fez as autoridades retomarem o estado de alerta máxima.

Soma-se a esse quadro a explosão no número de infectados por dengue, sobrecarregando ainda mais os serviços de saúde e seus profissionais.

As fortes e ininterruptas chuvas que castigam todo o estado neste período invernoso preocupam ainda mais. Com o transbordamento de rios e igarapés, algumas cidades já se encontram parcialmente submersas e milhares de famílias desabrigadas, a exemplo de Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá e Sena Madureira.

Na fronteira com o Peru, a cidade de Assis Brasil vive uma crise humanitária envolvendo imigrantes retidos. Enfrentando dificuldades para abrigar essas pessoas, o município decretou estado de calamidade pública.

As doações para a campanha podem ser feitas em dinheiro por transferência ou depósito bancário (Ag.: 2359-0 / Conta Corrente: 14.300-6), ou (PIX: 63.598.899/0001-40).

Em Rio Branco e no interior, o MPAC está recebendo alimentos, água potável, roupas e material de limpeza. O Tribunal de Justiça do Acre também está mobilizando campanha de arrecadação de doações entre servidores e magistrados.

