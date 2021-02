Ascom/Polícia Civil

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia da 2° Regional e Delegacia de Combate ao Narcotráfico (DENARC) cumpriram mandado de busca e apreensão em endereço localizado no Ramalndo Canil, região do 2° Distrito e lograram êxito em capturar R. C. S. de 38 anos, investigado por envolvimento direto em organização criminosa.

A investigação teve inicio ha 60 dias e a equipe de agentes da 2° Regional identificaram o nacional R.C.S como um dos responsáveis pela coleta da venda de drogas naquela região.

Diante das investigações foi possivel comprovar que o mesmo faz parte de uma organização criminosa que age na região do 2° Distrito.

O investigado recebeu voz de prisão em fkagrante e em seu poder a Polícia encontrou R$ 4.200 (Quatro mil e duzentos reais) e apreendeu uma motocicleta Yamaha modelo Fazer 250 avaliada em R$ 16.390,00.

Somando a apreensão dos bem e dinheiro a Polícia contabilizou prejuízo ao crime de

R$ 20.590,00 (Vinte mil e quinhentos e noventa reais)

O investigado foi conduzido à delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

