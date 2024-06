Caminhonete da Prefeitura de Jordão que custou R$ 212 mil está abandonada em ramal há 6 meses

Investimento considerável de R$ 212 mil reais na caminhonete não se traduziu em cuidado ou uso adequado do veículo. Segundo relatos dos moradores

Aikon Vitor

A caminhonete da Secretaria Municipal de Jordão continua a ser uma presença marcante, mas não pelos motivos desejados. Seis meses após ser deixada à margem do ramal que conecta a sede do município à comunidade do Novo Porto, no Murú, o veículo modelo pick-up Hilux permanece negligenciado e exposto aos elementos, despertando indignação entre os moradores locais e chamando a atenção para possíveis falhas na administração dos recursos públicos.

O investimento considerável de R$ 212 mil reais na caminhonete não se traduziu em cuidado ou uso adequado do veículo. Segundo relatos dos moradores, a pick-up Hilux, cuja jornada até o município envolveu um longo trajeto por terra e água, encontra-se agora em um estado lastimável.

Fotos enviadas por internautas ao jornal Extra do Acre, revelam o quanto o veículo está deteriorado, com sinais evidentes de exposição prolongada ao sol e à chuva, enquanto o mato avança ao seu redor.

A jornal Folha do Acre mantém espaço reservado para os devidos esclarecimentos da Prefeitura de Jordão.

