Pela primeira vez, PM do Acre fará curso de câmeras corporais e uso da força

Matheus recomeça a vida como Agente Comunitário de Saúde de Rio Branco; ele será empossado na próxima segunda-feira (12), em evento na Ufac

Jonathan Matheus Ferreira Gomes, 29 anos, é um exemplo de superação e determinação. Após enfrentar quatro meses de desemprego, recém-casado e com dificuldades financeiras que o obrigaram a devolver o apartamento onde morava, Matheus viu sua vida mudar ao ser aprovado no concurso público da Prefeitura de Rio Branco para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

“Foi um momento muito difícil, onde a gente se sentia sem chão. As contas chegando, a incerteza do amanhã”, relembra Matheus. A oportunidade surgiu com os concursos públicos promovidos pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, com vagas para diversas áreas — incluindo a saúde. Matheus, que já havia tentado outros concursos sem sucesso, decidiu insistir mais uma vez.

“Eu já tinha tentado outros concursos, mas sempre desistia ou acontecia algo que me impedia. Dessa vez, algo me dizia que eu precisava insistir. E quando vi que passei… foi indescritível”, conta emocionado.

A posse de Matheus está marcada para o próxima segunda-feira, 12 de maio, a partir das 9h, em cerimônia no Teatro Universitário da Ufac, juntamente com outros 397 aprovados.

Matheus é uma de muitas histórias de vida que serão mudadas graças aos investimentos da Prefeitura de Rio Branco na valorização do serviço público e na geração de empregos estáveis. Somente esse ano, foram convocados 508 servidores efetivos nas áreas de saúde, educação e assistência social, oriundos do cadastro de reserva de 2019 e do concurso público de 2024.

Especialmente na área da saúde, foram autorizadas 256 novas contratações para fortalecer o sistema de saúde da capital, com destaque para o combate à dengue — uma das frentes de trabalho de Matheus como ACS — e no enfrentamento a desafios adversos, como a cheia do Rio Acre.

Para Matheus, a posse representa a realização de um sonho e a possibilidade de contribuir com a saúde da população de Rio Branco. “Com quase 30 anos, eu posso dizer que agora tenho uma base. Estabilidade, dignidade, perspectiva de futuro. É algo que não tem explicação. Só quem passou pelo que eu passei entende o que isso significa.”

A história de Matheus é um exemplo do impacto positivo das políticas públicas de emprego e saúde implementadas pela Prefeitura de Rio Branco, que têm proporcionado oportunidades e transformado vidas na capital acreana. A cerimônia de posse será realizada no dia 12 de maio, às 9h, no Teatro Universitário da Ufac.

AGENDE-SE — Cerimônia de Posse dos Novos Colaboradores Efetivos da Prefeitura de Rio Branco

📆 Segunda-feira, 12 de maio

🕒 A partir das 9h

📍 Teatro Universitário da Ufac — BR 364, Km 04, Bairro Distrito Industrial, Rio Branco-AC.

