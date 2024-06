Consumo de eletricidade em residências teve alta de 27,4% em abril no Acre

Dados são do Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica, divulgado em maio deste ano. Período é comparado com o mesmo mês em 2023.

Os resultados mensal do Mercado de Energia Elétrica, divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em maio deste ano, aponta que o consumo residencial de eletricidade teve, em abril, alta de 27,4% no Acre em comparação ao mesmo mês de 2023.

De acordo com o documento, todas as regiões e estados tiveram taxas positivas de consumo residencial no mês de abril. A Região Norte subiu 19,4%.

No resenha, é citado que um fator que contribuiu para o aumento no consumo foram as chuvas em grande parte do país. Ainda menciona a expansão do consumo no mês de abril como resultado de temperaturas acima da média e ondas de calor devido ao fenômeno climático El Niño.

Caracterizado pelo aquecimento maior ou igual a 0,5°C das águas do Oceano Pacífico, o El Niño acontece com frequência a cada dois ou sete anos. A duração média do fenômeno é de doze meses, gerando um impacto direto no aumento da temperatura global.

A pesquisa também aponta que o aumento do número de consumidores e a melhora dos indicadores de emprego e renda também favoreceram o aumento do consumo no mês. Com relação ao consumo comercial, todas as regiões também tiveram taxas positivas em abril.

A região Norte foi a que mais cresceu com 11% e o Acre foi ainda maior, 16,3%.

Em nível nacional, o consumo nacional de eletricidade registra o segundo maior valor de toda a série histórica, desde 2004, inferior apenas ao de março desse ano. O gasto das residências lidera com 9,1%, no mês de abril frente ao mesmo mês de 2023.

