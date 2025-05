Cidade do Povo terá emissão de documentos, saúde e cultura

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) realizará uma grande ação social na Cidade do Povo, na próxima segunda-feira, 12, durante a campanha ‘Registre-se’, parte da programação da Semana do Registro Civil 2025, que tem a missão de ampliar o acesso à documentação básica para pessoas em situação de vulnerabilidade, promovendo a plenitude do exercício da cidadania. As informações são do TJAC.

A abertura das atividades será realizada na Escola de Gastronomia do Acre, na Cidade do Povo, no dia 12. Até o dia 16 outras ações serão realizadas ao público indígena, aos cumpridores de pena e ainda para pessoas em situação de rua. Além de Rio Branco, a ação será executada nos municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Na ação, serão emitidos documentos civis, como RG, CPF, certidões de nascimento e casamento, entre outros. A programação também contemplará atendimentos médicos, com vacinas e testes para tuberculose, verificação de pendências financeiras, palestras sobre violência doméstica para as mulheres residentes na Cidade do Povo. Além disso, também um campeonato de futebol infantil, em parceria com uma escola de futebol, será realizado durante os dias de atividade.

Veja o calendário

Rio Branco: Abertura e Atendimento à População da Cidade do Povo

Data: 12 de maio (segunda-feira)

Horário: 8h às 15h

Local: Escola de Gastronomia (Cidade do Povo) – Rua Orleir Cameli, S/N.

Rio Branco: Atendimento na Unidade de Regime Fechado Francisco de Oliveira Conde (Feminino)

Data: 13 de maio (terça-feira)

Horário: 8h às 15h

Local: Estrada Dias Martins, Nº 5379, Bairro: Distrito Industrial

Tarauacá: Atendimento na Unidade Penitenciária Moacir Prado (Masculino)

Data: 13 de maio (terça-feira)

Horário: 8h às 15h

Local: BR 364, KM 9, Zona Rural

Rio Branco: Atendimento na CASAI – Casa de Apoio à Saúde Indígena do Dsei Alto Acre

Data: 14 de maio (quarta-feira)

Horário: 8h às 15h

Local: Transacreana, Nº 174, Bairro: Floresta Sul

Rio Branco: Atendimento na Unidade de Regime Fechado Francisco de Oliveira Conde (Masculino)

Data: 15 de maio (quinta-feira)

Horário: 8h às 15h

Local: Estrada Dias Martins, Nº 5379, Bairro: Distrito Industrial

Cruzeiro do Sul: Atendimento na Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva (Masculino)

Data: 15 de maio (quinta-feira)

Horário: 8h às 15h

Local: Linha do Divisor, KM 10, Bairro: Formoso

Rio Branco: Atendimento no Centro POP

Data: 16 de maio (sexta-feira)

Horário: 8h às 15h

Local: Rua Benjamin Constant, Nº 1209, Centro.

