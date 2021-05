Caminhoneiros comemoram ponte do Rio Madeira, soltam fogos e disparam: “foi papai Bolsonaro que mandou fazer”

Após a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, que liga o Acre aos demais estados Brasil, uma série de vídeos em homenagem à conclusão da obra foram feitos no local e divulgados na internet.

Um vídeo, enviado em um grupo de WhatsApp na tarde desta quarta-feira 12, mostra caminhoneiros soltando fogos e comemorando a obra entregue pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, no último dia 7.

No vídeo, é possível observar um dos caminheiros ouvindo a música Zé da Recaída, de Gustavo Lima, soltando fogos de artifícios e gritando: “Foi papai Bolsonaro, caralho (sic)”, dispara o homem comemorando por não depender mais da balsa para a travessia.

No vídeo também é possível ver que a ponte se tornou um ponto turístico, pois diversas pessoas param seus carros no acostamento para olhar as águas do Rio Madeira.