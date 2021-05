Ex-Mister Teen do Acre é indiciado por importunação sexual após polícia concluir inquérito

No início de janeiro deste ano, postagens no Twitter com a hashtag #Exposed, usada para denunciar pessoas por estupro e crimes sexuais, foram feitas por uma pessoa que seria amiga de uma vítima. Em áudios publicados, a suposta vítima relatou que estava dormindo sozinha quando acordou assustada ao sentir que estava sendo estuprada por Berlim.

O mister foi afastado do título, no dia 4 de janeiro, pela coordenação estadual do concurso após as acusações.

Após as denúncias na rede social, o caso passou a ser investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco. Várias testemunhas foram ouvidas e a delegada informou que o procedimento foi concluído em fevereiro.

A reportagem tentou contato com o jovem, nesta quinta-feira (13), tanto por ligação como por mensagens enviadas em seu WhatsApp, mas não obteve resposta até última atualização desta reportagem.

“Já foi encaminhado à justiça. Foi indiciado pelo crime de importunação sexual e não de estupro. Mas, ele deve passar pelo crivo do Ministério Público de do judiciário”, disse a delegada, que por cautela preferiu não passar mais informações sobre o caso.A reportagem aguarda resposta do Ministério Público se houve denúncia contra Berlim após a conclusão do inquérito.

Afastamento

Na época da denúncia, a coordenação informou, em nota, que destituiu o título de Mister Teen Acre até que se resolva a situação.

“Esperamos que tudo seja esclarecido e desde já externamos o nosso repúdio a este caso, uma vez que não compactuamos com tal ato, e que também estamos tentando entender toda a situação”, pontuou.

O coordenador do concurso, Sidney Lins, disse ao G1 que a medida foi tomada após um pedido da coordenação nacional. “Não há nada comprovado, mas é algo que compromete a idoneidade moral do candidato. Então, preferimos deixar com que as autoridades tomem as providências, mas da nossa parte, como coordenador, nós já anunciamos a saída dele e destituímos do título”, afirmou. na época.