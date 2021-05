Ministra da Agricultura e governador do Acre tratam sobre abertura da exportação de carne para o Peru

A abertura definitiva para exportação de carnes suína, aves e bovina do Acre para o Peru, foi um dos temas do encontro do governador Gladson Cameli com a ministra da agricultura, Tereza Cristina, nesta quarta-feira, 12, em Brasília. O senador Márcio Bittar, o secretário Estadual de Agricultura e Pecuária, Nenê Junqueira, o procurador geral do Estado João Paulo Setti e o deputado estadual Roberto Duarte participaram da audiência na qual a ministra deu sinal verde para que as equipes do Ministério iniciem o processo de autorização para exportação desses produtos entre o Brasil e o Peru, pela fronteira com o Acre.

Vice-líder do governo no senado, Bittar disse que a abertura desse mercado vai fortalecer o setor no Acre, gerar emprego e renda e atrair investidores para região. ”Estamos aqui no Ministério pra agradecer você, Tereza. Nós sabemos do seu esforço para que o Peru se sensibilizasse para receber o suíno, o frango, que para nossa região significa muita coisa, além de gerar mais de cem empregos. Sabemos que agora vem uma comissão do Peru que vai passar pelo Acre para fiscalizar para ver se a gente consegue botar também a carne de boi no mercado peruano”, observou o senador.

Cameli aproveitou o encontro para também tratar das divisões técnicas e ações futuras do portfólio de projetos do Departamento de Produção e Agronegócio da Secretaria Agricultura e Pecuária de Estado.

“Gratidão, muito obrigado por tudo que a senhora tem feito através do seu Ministério para o nosso Estado. Gratidão pela abertura desse mercado tão importante para nós, do Brasil, através do nosso Estado para exportar”, disse o governador.