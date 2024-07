Cabo do Exército morre após cair com carro dentro de igarapé em Acrelândia

Os moradores locais tentaram resgatar o corpo do veículo, porém foram impedidos pela Polícia Militar, que aguardava a chegada da perícia e do rabecão do IML

Na manhã deste domingo, 30 de junho, o militar do Exército Brasileiro, Carlos Gomes, faleceu após perder o controle do veículo na Rodovia AC-475 e capotar dentro de um córrego usado para captação de água pelo Depasa. O acidente, que ocorreu durante a madrugada, foi notado por populares que viram o carro virado com as rodas para cima e imediatamente alertaram a Polícia Militar.

Carlos Gomes, que viveu por décadas em Plácido de Castro, mas havia se mudado para Rio Branco para trabalhar no Exército, pode ter sido afetado pelas intensas chuvas que começaram durante a madrugada. Os moradores locais tentaram resgatar o corpo do veículo, porém foram impedidos pela Polícia Militar, que aguardava a chegada da perícia e do rabecão do IML para realizar exames detalhados e esclarecer as

