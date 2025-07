Campanha da Polícia Militar sobre violência contra a mulher impacta público na Expoacre

A campanha foi idealizada e executada pela Assessoria de Comunicação da PMAC, com o apoio da Patrulha Maria da Penha e da Fundação Elias Mansour

Olhares curiosos, espanto, solidariedade e, em muitos casos, um silêncio incômodo. Foi assim que o público da Expoacre reagiu à campanha de conscientização contra o feminicídio e violência contra a mulher, realizada em tempo real pelo governo do Estado e pela Polícia Militar do Acre (PMAC), em parceria com a Fundação Elias Mansour (FEM).

A ação começou no primeiro dia da feira, 26 de julho, com um experimento social que surpreendeu os visitantes. Uma atriz, maquiada com hematomas e machucados realistas, circulou entre o público simulando estar em situação de violência. A proposta era observar como as pessoas reagiriam diante da cena. Ao fundo, discretamente, uma equipe da PMAC observava tudo e conversava com quem se aproximava para ajudar.

“Nosso objetivo era entender a reação das pessoas diante de um caso de violência exposto ali, ao vivo, em um ambiente de lazer e descontração. Mais do que isso, queríamos despertar o olhar atento, empático e solidário da sociedade para um problema que não escolhe hora nem lugar para acontecer”, explica a major Priscila Siqueira, subchefe da Assessoria de Comunicação da PMAC e coordenadora da Patrulha Maria da Penha em exercício. “Essa é uma dor que muitas mulheres carregam em silêncio. Por isso, ações como essa são tão importantes para romper o ciclo da indiferença”, completa.

A atriz Geovana Aquino, de 27 anos, foi uma das personagens centrais da simulação. Ao falar da sua participação, ela se emociona: “Senti-me profundamente envolvida desde o primeiro dia, observando a reação das pessoas. Apesar da surpresa inicial ao perceber a hesitação de alguns em oferecer ajuda, foi reconfortante testemunhar a solidariedade de outros”.

Geovana conta que a dinâmica a marcou, mas foi impactada principalmente pela indiferença. “Veio um casal com uma criança e se afastou, como se eu fosse uma ameaça. Naquele momento, eu só precisava de apoio, de alguém que se aproximasse e perguntasse se eu precisava de ajuda. Mas vi também esperança, muitos jovens demonstraram sensibilidade e buscaram ajuda com a Polícia Militar. A reação de outras mulheres também me emocionou, como uma senhora que chorou comigo, e outra jovem que se identificou com a situação e compartilhou sua dor”, disse.

Reflexão coletiva e empatia

No segundo dia da campanha, 27, a abordagem se intensificou: cinco mulheres, também caracterizadas como vítimas de violência, ocuparam pontos estratégicos da feira, próximas a banners com frases de impacto sobre feminicídio e violência de gênero. As mensagens pararam o público pela profundidade das reflexões. Pessoas se aproximavam para conversar, tirar dúvidas e, principalmente, expressar indignação.

Karolaine Altiva, de 30 anos, foi uma das visitantes que se emocionaram com a encenação. Ao ver uma das atrizes caracterizada, ela tentou intervir, sem saber que se tratava de uma ação planejada.

“Eu me comovi, porque, além de ser mulher, a gente vê tantas histórias de feminicídio. Quantas mulheres sofrem caladas, oprimidas? Desde pequena eu gosto de ajudar o próximo. Eu pensei: poderia ser eu, poderiam ser minhas irmãs. A mulher tem que ser amada, respeitada. E se você vir alguém passando por isso, ajude! Todos nós precisamos de ajuda”, concluiu.

Na quarta-feira, 30, último dia da ação, a campanha voltou a impactar o público com grande circulação de pessoas. Os rostos maquiados, os cartazes com frases fortes e o silêncio respeitoso de quem parava para olhar tornaram-se uma parte da paisagem da Expoacre que ninguém ignorava.

A campanha foi idealizada e executada pela Assessoria de Comunicação da PMAC, com o apoio da Patrulha Maria da Penha e da Fundação Elias Mansour. Mais do que alertar, a ação provocou sentimentos, gerou diálogo e mostrou que enfrentar a violência contra a mulher é, antes de tudo, um compromisso coletivo.

