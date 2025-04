Brasileia abre os Jogos Estudantis com 700 atletas e 10 escolas

“A Operação Neemias tem como objetivo restaurar a cultura de paz, da boa convivência entre os moradores da região, com o policiamento ostensivo para garantir a segurança dos moradores”.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança pública realizou na manhã desta segunda-feira, 14, o lançamento da Operação Neemias, na Cidade do Povo.

Com o objetivo de restaurar a cultura de paz para os moradores da Cidade do Povo, a operação garantirá a segurança para a população, mantendo o policiamento constante e de maneira perene na Cidade do Povo.

De acordo com o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública do Acre, Evandro Bezerra, “a Operação Neemias tem como objetivo restaurar a cultura de paz, da boa convivência entre os moradores da região, com o policiamento ostensivo para garantir a segurança dos moradores”.

Todas as forças policiais estaduais estarão presentes nas ações, além da Força Nacional. A participação da comunidade será de fundamental importância para que o clima organizacional do bairro seja um ambiente de tranquilidade, fazendo com que as pessoas possam desenvolver boas memórias.

“Estaremos realizando a operação com abordagem, barreiras policiais, qualificação de indivíduos que tenham algum envolvimento com organização criminosa, um patrulhamento ostensivo com equipes em pontos estratégicos, 24 horas por dia”, destacou o coordenador da Operação Neemias, capitão Alciderlando Furtado.

A participação da comunidade e das secretarias de governo e da Prefeitura de Rio Branco será de fundamental importância para que o clima organizacional do bairro seja um ambiente de tranquilidade, fazendo com que as pessoas possam desenvolver boas memórias.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários