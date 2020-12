A BR-364 teve o tráfego liberado para veículos pequenos na manhã desta segunda-feira, 28, após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) e 7º Batalhão de Engenharia e Construção (7º BEC) terem construído, em menos de 24 horas, um acesso até que o trecho da estrada, entre Tarauacá em Cruzeiro do Sul, seja recuperada. A previsão é que no período da tarde o acesso também seja liberado para veículos pesados, caso não chova.

As obras do Dnit no Acre foram executadas pela Empresa Lima Pinheiro, cujo gerente geral, Mayddson Morais, informou que a ruptura da rodovia se deu na manhã deste domingo, 27, após o transbordamento do Igarapé Maracanãzinho.

Após o ocorrido, o governo do Estado enviou, ainda no domingo, pedra rachão e tubos metálicos, material disponibilizado pelo Deracre, para a recuperação do trecho.

O presidente do Deracre, Petrônio Antunes, destacou que os órgãos se uniram e criaram uma estratégia emergencial, buscando uma solução para que no menor espaço de tempo possível a estrada fosse liberada. “Felizmente o Deracre está preparado para essas ocasiões, inclusive com material apropriado utilizado na nossa região, como os tubos armico e as pedras rachão, que empregamos no cotidiano dos nossos trabalhos. E o mais importante é que estamos unindo forças para ajudar a coletividade”, reforçou. Petrônio informou também que o Deracre enviou ao local sua equipe de profissionais que atua na região de Feijó e Tarauacá. Ainda segundo o gestor, além da erosão da pista principal aconteceram alguns eventos naturais causados pelas chuvas, como o rebaixamento de um bueiro na altura da comunidade Corcovado e também uma erosão na cabeceira da ponte do Rio Tarauacá, no sentido Feijó/Tarauacá. “Problemas como esse ocorrem por conta da força da natureza, e eles sempre nos surpreendem. O mais importante é que as equipes seguem mobilizadas para continuar solucionando os problemas o mais breve possível”, comentou o representante da empresa contratada pelo Dnit.

