A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte dos três irmãos carbonizados ocorrida no dia 19 no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco. A mãe, Jociane Evangelista Monteiro, foi indiciada por abandono de incapaz, qualificado pela morte da vítima e pena aumentada porque foi cometido pela mãe contra os filhos.

Na noite do acidente, Jociane havia deixado os filhos sozinhos para ir a um bar.Enquanto as chamas consumiam a estrutura da casa, as crianças de 3 e 4 anos correram para baixo da cama na tentativa de se proteger e também se abraçaram, mas acabaram morrendo carbonizadas. Uma menina de 8 meses ficou deitada sobre o colchão e também morreu carbonizada.

Veja ainda:Crianças que morreram carbonizadas são enterradas em Rio Branco; veja as imagens

Presa, Jociane foi levada à Delegacia de Flagrantes (Defla), na capital, mas acabou liberada após audiência de custódia. A polícia diz ter ouvido cerca de dez pessoas sobre o caso, entre familiares, vizinhos e testemunhas.

Veja também: Vídeo mostra mãe de crianças que morreram carbonizadas em total desespero

Na época, em entrevista ao ContilNet, o delegado de Polícia Civil Yvens Dixon, disse que Jociane Evangelista Monteiro, poderá pegar mais de 30 anos de prisão.

“A pena prevista é de 4 a 12 anos, mas no caso dela tem um agravante, por ser a mãe das crianças, e pode chegar a 15 anos e, por ter sido três vítimas, pode passar dos 30”, declarou.