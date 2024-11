Bocalom vai inaugurar luzes de Natal na primeira semana de dezembro

Bocalom destacou que a iniciativa visa proporcionar conectividade para todos os cidadãos, independentemente da idade ou familiaridade com a tecnologia

Nos anos anteriores, o prefeito de Rio Branco colocou luzes de Natal em diversos pontos da cidade, mas principalmente na Praça da Revolução

O prefeito Tião Bocalom (PL) usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 22, para anunciar a implantação do projeto Conecta Rio Branco, que irá oferecer internet gratuita e de qualidade na Praça da Revolução. A inauguração ocorrerá no dia 7 de dezembro, juntamente com a cerimônia de acendimento das luzes de natal da cidade. Em 2023, as luzes do natal foram acesas no dia 9 de dezembro.

Durante o vídeo publicado, Bocalom destacou que a iniciativa visa proporcionar conectividade para todos os cidadãos, independentemente da idade ou familiaridade com a tecnologia. “Olá, minha gente, nós estamos aqui reunidos com a nossa Secretaria de Tecnologia, e é isso que nós vamos ter na nossa cidade, cada dia, mais tecnologia. Você que é jovem, ou você que tem a minha idade, mas também se considera jovem, de repente a gente só não sabe mexer direito com as tecnologias. Mas o nosso objetivo é fazer com que a nossa cidade esteja cada vez mais conectada e a população possa nutrir daquilo que é possível o município oferecer”, declarou o prefeito.

O projeto-piloto contará com a instalação de seis equipamentos na praça, capazes de atender até seis mil pessoas simultaneamente. Segundo as informações, a internet será de alta qualidade, com um sistema de autenticação para garantir a segurança dos usuários, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O prefeito ressaltou a capacidade do projeto e alfinetou gestões passadas do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT/AC). “Aqui não vai ser aquela coisinha, lembra da tal da como é que era? Floresta digital. Floresta digital, que não tem nada. Não, aqui não tem essa conversa fiada, não. Isso aqui, os seis equipamentos desse aqui é para seis mil pessoas conectadas ao mesmo tempo, só aqui na praça”, relatou.

Além da internet gratuita, a data também marcará a inauguração da iluminação de Natal de Vida, Esperança e Dignidade, que promete tornar a Praça da Revolução um ponto de atração durante as festas de fim de ano. “Este ano, as luzes de Natal serão ainda mais bonitas”, finalizou.

