Durante a fuga, os criminosos se dividiram saindo de carro e até usando barco. Ainda não há informações sobre feridos ou presos.

Com Tupi

Criminosos fortemente armados explodiram uma agência do Banco do Brasil, localizada na Rua Doutor Rubião Júnior, no Centro de Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense.

Durante a fuga, por volta das 3h deste domingo (07), os bandidos se dividiram saindo de carro e até usando barco.

Os criminosos jogaram pregos nas ruas próximas para furar os pneus das viaturas. Eles ainda trocaram tiros com policiais.

