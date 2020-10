Os criminosos deixaram o local e foram em direção ao bairro Cabreúva. Antes de descer do carro, os dois ainda roubaram o celular, a máquina de cartão e R$ 110. O taxista não ficou ferido.

Darlan Menezes de Araújo, de 26 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (20), na rua Ana Nery, no bairro João Eduardo, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Um jovem identificado como Ícaro Gustavo da Silva Farias, de 19 anos, também foi baleado na mesma ação.

Segundo informações da polícia, Darlan e Ícaro estavam conversando na calçada, quando homens em um táxi pararam, desceram do veículo e efetuaram vários tiros contra as vítimas. Darlan foi atingido por vários tiros pelo corpo e Ícaro levou um tiro na coxa. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ao chegar no local só pode atestar óbito a Darlan. Já Ícaro foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

Policiais militares colheram informações no local e não encontraram os autores do crime, mas o veículo utilizado na execução foi achado no Residencial Cabreúva, também na Baixada da Sobral. Segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre as facções criminosas.

À polícia, o taxista de 50 anos, contou que após os disparos, os criminosos deixaram o local e foram em direção ao bairro Cabreúva. Antes de descer do carro, os dois ainda roubaram o celular, a máquina de cartão e R$ 110. O taxista não ficou ferido.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

