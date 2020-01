Segundo o governador, os criminosos não devem buscar o enfrentamento à polícia do Estado

O governador Gladson Cameli (Progressistas), declarou na sexta-feira a um veículo de comunicação, que os investimentos feito na areia de Segurança Pública foram para que as polícias pudessem enfim, enfrentar o crime organizado no Acre.

Segundo o governador, os criminosos não devem buscar o enfrentamento à polícia do Estado, caso contrário, podem vir a se dar mal. “Bandido tem que ficar no lugar dele. Eu tenho dado todos os respaldos jurídicos para que as forças de segurança possam realizar as ações necessárias”, ponderou.

Com relação à moda de roubos e assaltos a veículos, Cameli lembra que a resposta foi imediata. “Fizeram uma onda de assaltos a caminhonetes na cidade, mas teve um alto número de recuperações de veículos.Teve caso onde em apenas seis minutos, um veículo foi recuperado”, frisou.

