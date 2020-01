Leila Ferreira/SECOM

A cerimônia de posse dos gestores municipais de Brasiléia, eleitos conforme a Portaria n°. 13, de 14 de novembro de 2019 para o quadriênio 2020/ 2023, foi realizada nesta sexta-feira, dia 3, no CEDUP.

A Prefeita Fernanda Hassem, que participou da solenidade e empossou os novos gestores, destacou a importância desses profissionais na condução das escolas municipais, colaborando significativamente para o aprendizado dos alunos.

A prefeita Fernanda Hassem, parabenizou todos os gestores empossados para o quadriênio 2020/2023. “Quero parabenizar todos os gestores que estão sendo empossados e colocar mais uma vez a gestão municipal a disposição de todas as escolas, e de mãos dadas melhorar o ensino em nosso município, os desafios para 2020 é continuar investido e colocar a educação de Brasiléia entre as melhores”, destacou.

Participaram também a Secretária Municipal de Educação Luíza do Amaral, Presidente da Câmara Municipal de Brasiléia Rogério Pontes, os vereadores Edu Queiroz, Roservete Honorato, Mario Jorge, Antônio Francisco, presidente do SITEAC Jose Almeida, Mery Julia Presidente do Conselho em Educação gestores, familiares e equipe municipal.

O Presidente da Camará de Brasiléia Rogério Pontes destacou a importância do momento para escolas, “desejamos boa sorte para todos os gestores, que possam desenvolver um bom trabalho junto com suas equipes pela melhoria da educação”, disse.

Na ocasião foi realizada a entrega dos certificados de posse dos gestores municipais eleitos para o quadriênio 2020/2023.

O gestor reeleito Edson Ferreira da escola Rural Valdomiro Barroso, localizada no km 19 zona rural, afirma que as expectativas são as melhores para sua segunda gestão na escola, “É uma segunda chance para que possamos fazer um trabalho diferente, eu agradeço a confiança dos pais e dos alunos. Quero dizer que vamos caminhar junto com a gestão da prefeita Fernanda Hassem, e temos que ter novas metas, a educação sempre está se renovando, é isso que vamos fazer, inovar nesse segundo mandato”, finalizou.

Comentários