Babá chamada de monstro e acusada de bater em bebê em rede social ganha indenização no Acre

Com o apito em mão, o instrutor avisa que o estande de tiro está pronto para receber os primeiros policias na linha de frente. A prática de tiro conta com um pelotão rotativo de 15 policiais das Forças de Segurança do Acre, que incluem a Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Instituto Socioeducativo e até mesmo forças bolivianas, orientados por instrutores da Força Nacional.

O objetivo do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático para Profissionais de Segurança Pública é capacitar os profissionais do Sistema Integrado de Segurança Pública do Estado para executar as manobras e procedimentos emergenciais necessários à minimização de traumas e seus efeitos fisiopatológicos. Visa ao socorro próprio ou de outro operador de segurança, a compreensão dos procedimentos básicos de técnicas e táticas de tiro, conhecendo os principais instrumentos de menor potencial ofensivo.

O treinamento está sendo realizado no Batalhão de Operações de Policiais Especiais e no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), em Rio Branco, durante esta semana, com módulos de 45 policiais.

O curso é ministrado por 22 instrutores da Força Nacional, com experiência em várias forças e cursos nos Estados Unidos, inclusive na Swat. “As forças hoje têm condição de recrutar os melhores instrutores do Brasil”, disse o instrutor-chefe, o capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, Raimundo Carlos de Melo.

O aluno e segundo-tenente do Corpo de Bombeiros, Rogério Freitas, entende que o curso é uma grande oportunidade: “A importância é gigantesca, podemos nivelar conhecimentos e temos a capacidade de trabalhar de forma conjunta em qualquer atividade que a sociedade precisar”.

Segundo-tenente do Corpo de Bombeiros, Rogério Freitas. Foto: Dhárcules Pinheiro/Asscom Sejusp Instrutor-chefe, capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, Raimundo Carlos Melo. Foto: Dhárcules Pinheiro/Asscom Sejusp Prática de tiro real. Foto: Dhárcules Pinheiro/Asscom Sejusp Instrutor do treinamento de Armamento e Tiro Policial. Foto: Dhárcules Pinheiro/Asscom Sejusp

