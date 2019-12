Autoridades de Brasiléia e Epitaciolândia participam de solenidade de destaque aos PMs do 5º Batalhão

Foi realizado pelo comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre do Alto Acre, sobre o comando da Major Ana Kássia, uma solenidade para os militares que se destacaram no segundo semestre de 2019.

Nesse evento que aconteceu no auditório da Escola Kairala José Kairala, contou com a presença da prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, prefeito de Epitaciolândia Tião Flores, presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Rogério Pontes e do representante do Sindicato dos Jornalistas na Regional do Alto Acre, Alexandre Lima, além de convidados e familiares.

“Este evento é uma atividade para destacar e valorizar o trabalho de nossa tropa, independente que seja, isso faz parte de nossa política de valorização. Acreditamos que esses policiais estão trabalhando para manter a ordem e a segurança dos munícipes de Brasiléia e Epitaciolândia”, destacou.

O mesmo pensamento de valorização, foi compartilhado pelas autoridades dos dois municípios que foram convidados, onde acreditam que a valorização é um meio de homenagear esses policiais que tiveram se destacando em seu trabalho.

Na ocasião, os destaques do segundo semestres receberam certificados pela atuação e a comandante e alguns policiais, receberam das mãos da prefeita Fernanda Hassem, um Diploma de Honra ao Mérito pelos serviços prestados ao município.

