Audiências de instrução e julgamento poderá definir futuro de envolvidos no caso ‘Mundico’

Durante todo o dia desta terça-feira, dia 17, aconteceu no Fórum da Comarca do Município de Brasiléia, a primeira audiência de instrução e julgamento, dos envolvidos no caso de roubo e morte ocorrido no mês julho passado, quando Raimundo Nonato Pessoa, na época com 55 anos, foi brutalmente assassinado.

O caso que chocou toda a sociedade da fronteira do Acre, teve seu desfecho em poucos dias, onde os envolvidos foram identificados e detidos. Islomar Geronimo de Lima, Weliton Fernandes Filho, Vanderson Felipe Marcelo Santana e Cleberson Alves Moreira (entre eles um menor de 15 anos), estariam envolvidos no latrocínio, que foram identificados e detidos menos de 24 horas após o ocorrido.

O taxista Alexandre Amorim Oliveira (31), acusado de ter participado no crime, está em liberdade. O delegado que esteve à frente do caso na época, Rômulo Diniz, contou à reportagem que o acusado participou no crime, ajudando na logística conduzindo os que estiveram na casa da vítima, e depois, ir até o local no lado boliviano, para resgatar após entregarem as caminhonetes ao receptador.

A audiência que durou quase todo o dia, poderá ter dois destinos. O primeiro, caso seja caracterizado o latrocínio (quando a morte é necessária para praticar o roubo), não terá julgamento com júri e ter as sentenças definidas até fevereiro de 2020 pelo juíz. Neste caso, os envolvidos poderão ter condenações máximas.

Já os advogados de defesa estão tentando desqualificar o latrocínio, indo para o crime de roubo seguido de morte, que poderá ir ao tribunal de júri e ter uma pena mais branda, uma vez que quem julgará, são as pessoas da sociedade e poderão ser induzidas pela defesa.

Veja a entrevista com o juiz e o promotor de justiça.

