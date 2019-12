Durante dois finais de semana, a fronteira do Acre se transforma no maior encontro de vaquejada na categoria amadora do estado (a famosa Tropa de Elite). Esse evento ocorre no Rancho Santa Fé, localizado na BR 317, quilometro cinco e no Parque Joana Dark, no quilometro 15 da mesma BR.

Este evento reúne os melhores vaqueiros do estado e motivo não poderia ser diferente. A premiação, segundo a comissão organizadora, será a maior da história já paga para um atleta da sela (vaqueiro), onde irão disputar um prêmio que será uma moto Honda 110cc no valor de R$ 8.400 reais.

Segundo os organizadores, “é a hora de separar cavalo de cavalinho e vaqueiro de vaqueirinho e quem ganhar leva sozinho o prêmio”. O evento ocorrerão nos dias 21 e 28 de dezembro, onde se espera uma grande participação do público amante da vaquejada.

