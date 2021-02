O governo do Estado do Acre já está com tudo pronto para o reinício das aulas do 4º bimestre do ano letivo de 2020. As aulas, pela internet e por meio de tarefas que podem ser recolhidas na própria escola, estão confirmadas para recomeçar na próxima segunda-feira, 8.

Por isso mesmo, o Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) pede para que os estudantes fiquem atentos aos horários e que solicitem orientações em suas escolas.

“É preciso que as famílias e os próprios alunos estejam atentos para acompanhar as aulas, que continuarão sendo administradas a distância”, ressalta Aldino Schattat, chefe do Departamento de Educação Básica da SEE. Para o retorno, os professores passaram por um novo programa de formação, ministrado por técnicos da SEE, no fim de janeiro.

Segundo Schattat, a previsão de fechamento do ano letivo de 2020 é para o final de março. Após essa data, os estudantes terão recesso em abril, enquanto que os professores seguem trabalhando, com a missão de preparar o início do ano letivo de 2021.

Com a pandemia de Covid-19, só após um ambiente favorável ao retorno com segurança é que as aulas presenciais poderão ser analisadas como opção. Ou seja, não há previsão de serem retomadas.

“Como vimos, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, em reunião extraordinária, determinou a volta do Acre à fase vermelha, como medida restritiva para conter o avanço da pandemia no estado. E essa determinação, válida até o dia 19 de fevereiro, fez com que mais uma vez, ajustássemos as nossas ações ao cenário atual”, afirma Aldino Schattat, em comunicado às escolas.

Aos professores, a SEE deixou a opção do planejamento das aulas de forma presencial na escola, desde que em encontros com horários alternados com os coordenadores pedagógicos, para evitar aglomerações.

Já para os pais ou responsáveis pelos estudantes, o atendimento nas escolas deverá ser realizado entre 7h30 e 13h30, em sistema de rodízio.

A SEE informa ainda que o Departamento de Educação Básica e as divisões de Ensino Fundamental e Médio também estarão atendendo das 7h30 às 12h30, e das 12h30 às 17h30, também observando a escala de trabalho para evitar aglomerações.

“Os assessores pedagógicos de cada divisão e equipe de assessores do Departamento de Educação Básica estarão à disposição das equipes das escolas para tirar possíveis dúvidas ou responder a outros questionamentos”, diz Schattat.

Comentários