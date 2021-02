A Casa de Acolhimento de menores da Regional do alto Acre recebeu na tarde desta quarta feira dia 03, doação de colchões e utensílios de cama pela Cooperativa de Crédito Sicoob/Acre.

A parceria foi firmada a pedido do Presidente do Cisac – Consórcio Intermunicipal de Serviços Socioassistencial do Alto Acre Dr. Sérgio Lopes Prefeito de Epitaciolândia, a entidade financeira prontamente atendeu ao pedido e doou colchões, lençóis, travesseiros e toalhas para atender a demanda da casa.

