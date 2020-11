Ao todo, foram 32 presos, 22 assinaram o termo Circunstanciado de Ocorrência pela prática da boca de urna

A Polícia Federal do Acre (PF), divulgou o balanço das prisões ocorridas neste domingo (15), durante as eleições municipais no estado.

Ao todo, foram 32 presos, 22 assinaram o termo Circunstanciado de Ocorrência pela prática da boca de urna (artigo 39, º 5º, inciso III, da Lei 9.504/1997).

outros cinco assinaram termo Circunstanciado de Ocorrência pela violação do sigilo do voto, dois foram presos em flagrante pela prática de corrupção eleitoral, um flagrante pela prática do transporte irregular de eleitor.

Houve ainda um registro de um assédio sexual de um mesário contra outro mesário ocorrido dento da seção eleitoral e um Termo Circunstanciado de Ocorrência de transporte irregular de eleitor.

Os números ainda estão sendo atualizados.

